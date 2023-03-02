Атака диверсантов: силовики взяли под контроль ситуацию в Климовском районе Брянской области

Ситуация в Климовском районе Брянской области, подвергшемся сегодня нападению украинских террористов, контролируется правоохранительными органами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование», – говорится в сообщении спецслужбы, которое цитирует ТАСС.
В спецслужбе также сообщили, что в результате нападения украинских националистов погиб местный житель, ранен 11-летний ребенок.
Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей проникла в приграничные села Любечане и Сушаны Брянской области с территории Черниговской области Украины. В одном из сел были захвачены заложники, в другом – подвергся обстрелу автомобиль с местными жителями.
Президент РФ Владимир Путин квалифицировал эту акцию как теракт.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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