«Мы их дожмём»: Путин прокомментировал теракт в Брянской области

Президент РФ Владимир Путин назвал терактом сегодняшние события в Брянской области, куда прорвалась диверсионная группа украинских боевиков.

«Совершили очередной террористический акт, очередное преступление: проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, – «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним», – сказал глава государства, выступая на встрече с участниками образовательной программы «Школа наставника», прошедшей в режиме видеоконференции.

Путин обратил внимание, что «именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка». «Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится – мы их дожмём», – подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, украинские диверсанты проникли из Черниговской области и атаковали села Любечане и Сушаны в Климовском районе Брянской области. В одном из них нападавшие взяли в заложники местных жителей, в другом – обстреляли движущий автомобиль, в результате один местный житель погиб, ранения получил десятилетний ребенок.

По информации силовых структур, в руках диверсантов могут находиться до шести человек. ФСБ сообщила о проведении спецоперации по уничтожению боевиков.

Москва, Светлана Антонова

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