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Понедельник, 13 марта 2023, 11:57 мск

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В Забайкалье спецслужбы задержали наркоторговцев

В Забайкалье задержали членов преступной группировки, торговавшей наркотиками. Об этом сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности.

По данным правоохранителей, несколько молодых людей забирали психоактивные вещества крупными партиями из тайников в Чите. Затем наркотики расфасовывали по сверткам и развозили по общественным местам.

Работа координировалась куратором через мессенджер. Места закладок обозначались на карте. Оплата производилась в криптовалюте. При задержании у закладчиков обнаружили 30 свертков с мефедроном.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. Расследование деятельности наркоторговцев продолжается.

Чита, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,