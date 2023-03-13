В Забайкалье спецслужбы задержали наркоторговцев

В Забайкалье задержали членов преступной группировки, торговавшей наркотиками. Об этом сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности.

По данным правоохранителей, несколько молодых людей забирали психоактивные вещества крупными партиями из тайников в Чите. Затем наркотики расфасовывали по сверткам и развозили по общественным местам.

Работа координировалась куратором через мессенджер. Места закладок обозначались на карте. Оплата производилась в криптовалюте. При задержании у закладчиков обнаружили 30 свертков с мефедроном.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. Расследование деятельности наркоторговцев продолжается.

Чита, Зоя Осколкова

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