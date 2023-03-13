«Киев ничего не получил»: Патрушев указал на попытку запутать дело о подрыве «Северных потоков»

Версия об участии «проукраинской группировки» в диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» распространяется, чтобы запутать дело. Киев не получил никакой выгоды от повреждения трубопроводов, а вот для США это был шанс указать ФРГ на ее место, считает секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

«Тема непричастности США и Англии к теракту, очевидно, продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически. Выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода», – сказал Патрушев в интервью «АиФ».

Киевскому режиму был невыгоден взрыв на трубопроводе, поскольку от Германии зависит большая доля военной и финансовой помощи в конфликте с Россией. Берлин знал, что уничтожение источника дешевого газа «однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку».

«Давно понятно, что современное германское государство несамостоятельно. Долгие годы Белый дом контролировал Ангелу Меркель, а сегодня заставляет немецкое руководство идти на поводу у выгодной властям США версии диверсии на трубопроводе. Тем самым США продолжают унижать Германию, показывая ей свое место», – добавил секретарь Совбеза.

Патрушев подчеркнул, что доподлинно не известно, кто именно является автором и исполнителем взрывов на «Северных потоках». Россию до сих пор не подключили к расследованию инцидента, произошедшего в сентябре 2022 года. Но провластные англосаксонские СМИ назначили «группу украинских террористов» виновной «по указке свыше».

«Причем, по существу еще раз указав на террористический характер нынешнего киевского режима. При этом авторы информационной кампании посчитали, что против такой версии никто возражать не будет», – подвел итог Патрушев.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг участие украинцев в диверсии на «Северных потоках». По его мнению, материалы подобного рода «публикуются с целью замедлить поддержку Украины».

Американский журналист Сеймур Херш по итогам собственного расследования заявил, что решение о подрыве «Северного потока» утверждал президент США, а саму диверсию устроили американские и норвежские военные под прикрытием учений НАТО.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»