Решение о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» принято из опасений, что ФРГ и остальная Европа могут отказаться от поддержки Украины, заявил американский журналист Сеймур Херш. Эта угроза возникла из-за неудач ВСУ на линии соприкосновения с российскими силами.

«В конце сентября Байден принял это решение. Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германией», – сказал он в интервью CGTN.

В беседе с China Daily Сеймур Херш допустил, что Белый дом связывался с вероятными исполнителями подрыва еще в 2021 году.

«Думаю, люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Один из вариантов был взорвать трубопровод», – сказал журналист.

Расследователь также добавил, что версия с украинским участием в диверсии на «Северных потоках» не реалистичная.

«Вы правда верите, что с поддельным паспортом такое вообще реально провернуть? История просто смехотворная, но это не помешало им ее обнародовать. И все же версия в итоге отпала, хотя Белый дом, как мне кажется, возлагал на нее большие надежды», – пояснил Херш.

Ранее Сеймур Херш опубликовал выводы по итогам собственного расследования, которые гласили, что приказ о подрыве газопроводов отдал президент США Джо Байден, а в закладке взрывчатки участвовали американские и норвежские военные.

Посольство РФ в США заявило, что не доверяет заверениям американского госсекретаря Энтони Блинкена, будто ни одна госструктура Штатов не содействовала и не участвовала напрямую в диверсии на «Северных потоках». Вашингтон также пытался распространить версию, по которой в подрыве есть украинский след.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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