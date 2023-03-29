Российские войска отразили атаку диверсантов ВСУ под Брянском

Киевский режим отправил группу диверсантов в Брянскую область, но прорыв не удался. Российские военные помешали проникновению и уничтожили часть диверсантов, сообщил телеграм-канал Mash.

Украинские диверсанты попытались прорваться на территорию области в районе приграничной деревни Ломаковка. Боевики приехали на двух пикапах.

«Диверсанты пытались прорваться в Брянскую область на двух пикапах. Не вышло – территорию охраняли российские военные. Они открыли артиллерийский огонь и взорвали одну из машин», – говорится в сообщении.

Второй пикап сумел скрыться.

Предварительно, никто из россиян не пострадал. Потери среди боевиков ВСУ – восемь человек. Разрушения или повреждения зданий и инфраструктуры нет.

2 марта украинские диверсанты проникли в два приграничных села Брянской области. Два мирных жителя были убиты, ранен 11-летний мальчик. По фактам совершения теракта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар возмездия за нападение украинских диверсантов на брянские села. «Кинжалы» поразили базы беспилотников, объекты ВПК и снабжающие их объекты энергетики.

Брянск, Наталья Рязанова

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