Двух заместительниц брянского губернатора задержали по подозрению во взятках

Правоохранительные органы задержали временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Высокопоставленных чиновниц подозревают в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По данным собеседника агентства, общая сумма взятки, вменяемой Егоровой и Кулешовой, составила 4,4 млн рублей, мзду передали через посредников. Посредники – две женщины – задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела.

Отмечается, что уголовное дело в отношении заместительниц брянского губернатора расследует центральный аппарат СК РФ. Суть дела источники ТАСС не раскрывают.

Официальных комментариев от правоохранительных и следственных органов пока не поступало.

Елена Егорова с 1 апреля 2022 года на посту врио замгубернатора координирует деятельность в сфере образования, науки и культуры, а Татьяна Кулешова – с апреля 2021 году информационную и внутреннюю политику.

Брянск, Наталья Петрова

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