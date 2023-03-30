В 30 регионах России начались подтопления из-за паводков

В 30 регионах РФ зафиксированы первые наводнения из-за паводков. К данному моменту подтоплены уже более 1200 дворов и жилых домов, а также около 120 мостов и переправ.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Красноярском крае. Там паводковые воды пришли в восемь городов и районов. Подтопления регистрируются в Ачинске, Енисейске, Красноярске, Назарово, Большемуртинском, Сухобузимском, Емельяновском, Ирбейском районах. Экстренные службы наготове и следят за развитием ситуации. Для жителей подтопленных территорий открыты пункты временного размещения.

В зоне паводков также оказался Кузбасс, где в Кемерове подтоплены около 30 домов. В Омской и Иркутской областях затапливает по полтора десятка домовладений. В Томской области от паводка пострадали 32 дома.

В Калужской области за последние дни количество подтопленных дворов выросло в четыре раза. В Брянске с сегодняшнего дня из-за подъема уровня воды в реках Десна и Болва введен режим повышенной готовности. Однако там пока подтоплений не зафиксировано. Шесть населенных пунктов – деревни Райская, Сумароково, Верендаль, Сорочиново, Паличино, Орсино – отрезаны от большой земли в Псковской области.

В Московской области под водой оказались участки 16 автодорог и около 260 дворов. В Нижегородской области затоплены 13 низководных мостов, два участка автомобильных дорог, 56 придомовых территорий в двух муниципальных округах.

Жителей Алтая предупредили об опасности нахождения возле рек Чарыш, Чумыш и Бия. Специалисты надеются на то, что паводок пройдет без осложнений, так как в регионе из населенных пунктов было вывезено 770 тысяч кубометров снега.

Москва, Зоя Осколкова

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