В Башкирии полицейский делал закладки с наркотиками

В Уфе полицейского поймали, когда он делал закладки с наркотиками. Проводится служебная проверка.

28-летний лейтенант городского полка патрульно-постовой службы полиции связался с наркодилерами и распространял запрещенные вещества. Его взяли с поличным, когда он в гражданской одежде что-то прятал в земле под окнами одного из домов на улице Тухвата Янаби, сообщает телеграм-канал Shot.

У полицейского при обыске нашли наркотические вещества четырех видов. Сам он признался, что делает закладки на протяжении двух месяцев.

В отношении стража порядка проводится служебная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уфа, Зоя Осколкова

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