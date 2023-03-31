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Пятница, 31 марта 2023, 13:09 мск

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В Башкирии полицейский делал закладки с наркотиками

В Уфе полицейского поймали, когда он делал закладки с наркотиками. Проводится служебная проверка.

28-летний лейтенант городского полка патрульно-постовой службы полиции связался с наркодилерами и распространял запрещенные вещества. Его взяли с поличным, когда он в гражданской одежде что-то прятал в земле под окнами одного из домов на улице Тухвата Янаби, сообщает телеграм-канал Shot.

У полицейского при обыске нашли наркотические вещества четырех видов. Сам он признался, что делает закладки на протяжении двух месяцев.

В отношении стража порядка проводится служебная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,