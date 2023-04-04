В Петербурге число пострадавших при взрыве выросло до 40 человек

Число пострадавших при взрыве в петербургском кафе увеличилось до 40 человек. 25 человек остаются в больнице, следует из данных Минздрава РФ. Изначально сообщалось о 32 пострадавших.

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних», – цитирует сообщение министерства «Интерфакс».

На стационарном лечении находятся 25 человек, из них пятеро – в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь.

Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной произошел взрыв. Погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

Следственный комитет расследует инцидент как террористический акт. Задержана подозреваемая – Дарья Трепова. Ее этапируют из Петербурга в Москву для рассмотрения вопроса по мере пресечения в Басманном суде.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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