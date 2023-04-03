Следственный комитет признал терактом убийство Татарского

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге на террористический акт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия.

«У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)», – уточнили в СКР.

Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, – от исполнителей до заказчиков.

Москва, Светлана Антонова

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