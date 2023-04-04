СКР предъявил Дарье Треповой обвинение в совершении теракта

Следственный комитет предъявил обвинение Дарье Треповой, задержанной в Санкт-Петербурге по делу о теракте в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

Ей вменили совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.205, ч.4 ст.222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Об этом сообщает СК РФ.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании для Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу. Позже в Басманном районном суд Москвы сообщили, что в суд поступило ходатайство Главного следственного управления СК РФ об аресте подозреваемой. Следствие просит заключить ее под стражу до 2 июня.

По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину». В результате взрыва военкор погиб, еще более 30 человек, находившихся в кафе, получили ранения различной степени тяжести. По последним данным Минздрава РФ, число пострадавших выросло до 40.

Изначально следователи возбудили уголовное дело об убийстве общеопасным способом, позже дело переквалифицировали на теракт. Трепову задержали 3 апреля в Петербурге. Позже ее этапировали в Москву для предъявления обвинения и рассмотрения вопроса по мере пресечения в Басманном суде.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»