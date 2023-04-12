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Среда, 12 апреля 2023, 12:25 мск

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Под Волгоградом обнаружили нарколабораторию с 70 кг «синтетики»

В Волгоградской области полицейские пресекли деятельность крупной лаборатории по изготовлению наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, нелегальное производство организовал ранее судимый житель Череповца. Лаборатория располагалась в промышленном ангаре.

«При осмотре помещений полицейскими обнаружено оборудование, прекурсоры и свыше 69 кг наркотического средства. Изъятая партия содержит порядка 230 тысяч разовых доз и оценивается примерно в 277 млн рублей», – сказала Волк.

Организатора наркобизнеса задержали с поличным. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Кроме того, полицейские арестовали еще двоих жителей Вологодской области, которые забирали из тайников крупные партии наркотика и перевозили их в Подмосковье.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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