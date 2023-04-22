Курская область снова оказалась под обстрелом ВСУ

Сегодня утром Рыльский район Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, зафиксировано больше 20 прилётов.

«Утром ВСУ обстреляли Рыльский район. Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилётов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Старовой отметил, что аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, «как только станет безопасно».

Курская область регулярно становится объектом обстрелов со стороны Украины. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.

Курск, Светлана Антонова

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