В Подмосковье упал дрон, начиненный 17 кг взрывчатки

В Московской области упал беспилотник-камикадзе с 17 кг взрывчатки, сообщает телеграм-канал Shot, ссылаясь на источник.

По сведениям канала, инцидент произошел в Богородском городском округе. Жительница СНТ «Заря» сообщила в полицию об обнаружении дрона в лесополосе примерно в 300 метрах от своего дома.

Уточняется, что упавший дрон – это аппарат UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке. Беспилотник, по данным Shot, был начинен пластичным взрывчатым веществом С-4, которое находилось в 30-ти брикетах массой по 570 граммов. Таким образом, общий вес взрывчатки, найденной в дроне, составил 17,1 кг.

Позже об обнаружении дрона со взрывчаткой в Богородском округе недалеко от СНТ «Заря» сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По информации РЕН ТВ, беспилотник длиной 3 метра был разломлен напополам. На месте работают сотрудники ФСБ.

Меж тем официального подтверждения информации о дроне-камикадзе пока не поступало.

Напомним, 28 февраля аналогичный беспилотник со взрывчаткой упал рядом с газораспределительной станцией близ подмосковной Коломны. Внутри дрона нашли две взрывчатки С-4 общим весом около 1 кг и четыре заряда к РПГ. По данным подмосковных властей, в результате падения беспилотника жертв и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

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