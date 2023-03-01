российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 марта 2023, 14:04 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Упавший в Подмосковье БПЛА был начинен взрывчаткой

Фото: телеграм-канал Mash

Беспилотный летательный аппарат, упавший 28 февраля рядом с газораспределительной станцией близ подмосковной Коломны, был начинен взрывчаткой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Поврежденный беспилотный летательный аппарат с маркировкой UJ-22 AIRBORNE обнаружили в 100 метрах от газораспределительной станции в деревне Губастово.

«Внутри беспилотника обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около одного килограмма и четыре заряда к РПГ», – сообщил источник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения беспилотника жертв и разрушений нет, а безопасности местных жителей ничего не угрожает.

В минэнерго Московской области уточнили, что после падения беспилотника газораспределительные сети в подмосковной Коломне работают штатно.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Житель Подмосковья, повредивший три полицейских авто, отправится в колонию почти на 2,5 года / Губернатор Подмосковья подтвердил падение беспилотника / Беспилотник упал в Подмосковье у газокомпрессорной станции / Житель Подмосковья зарезал соседа из-за шума и запаха табачного дыма / Школьница погибла под колесами авто на пешеходном переходе в Королеве / ЧП в Подмосковье: подросток разбился, сорвавшись с потолочной балки пустующего здания / В Подмосковье суд отправил в колонию-поселение тренера утонувшей 14-летней спортсменки / Два человека погибли в Подмосковье во время пожара в торговом центре

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Воробьев Андрей, Подмосковье, Терроризм, ЧП в Подмосковье,