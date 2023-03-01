Упавший в Подмосковье БПЛА был начинен взрывчаткой

Беспилотный летательный аппарат, упавший 28 февраля рядом с газораспределительной станцией близ подмосковной Коломны, был начинен взрывчаткой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Поврежденный беспилотный летательный аппарат с маркировкой UJ-22 AIRBORNE обнаружили в 100 метрах от газораспределительной станции в деревне Губастово.

«Внутри беспилотника обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около одного килограмма и четыре заряда к РПГ», – сообщил источник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения беспилотника жертв и разрушений нет, а безопасности местных жителей ничего не угрожает.

В минэнерго Московской области уточнили, что после падения беспилотника газораспределительные сети в подмосковной Коломне работают штатно.

Москва, Андрей Дорофеев

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