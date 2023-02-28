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Вторник, 28 февраля 2023, 15:21 мск

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Губернатор Подмосковья подтвердил падение беспилотника

Фото: телеграм-канал Mash

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение в регионе беспилотного летательного аппарата. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – написал Воробьев.

Ранее сообщалось, что БПЛА упал утром неподалеку от газовой компрессорной станции в Коломенском районе Подмосковья.

Кроме того, сегодня было зафиксировано падение беспилотников в Брянской области, Белгороде, Адыгее и Краснодарском крае. В последнем случае аппарат попал в постройку на территории нефтебазы, расположенной в Туапсе, но возгорания нефтепродуктов при этом не произошло.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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