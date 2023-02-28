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Вторник, 28 февраля 2023, 14:33 мск

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Беспилотник упал в Подмосковье у газокомпрессорной станции

Беспилотный летательный аппарат упал рядом с газовой компрессорной станцией в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщают ряд телеграм-каналов.

По данным источников канала SHOT, БПЛА упал в 10 метрах от забора компрессорной станции. После крушения взрыва не последовало. На место выехали экстренные службы и сапёры.

Телеграм-канал Baza, в свою очередь, уточнил, что происшествие случилось сегодня около 11 часов.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью беспилотники упали в Белгороде, Краснодарском крае и Адыгее. В частности, в Туапсе такой аппарат попал в здание на территории нефтебазы. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю отметили, что огонь не затронул резервуары с топливом, разлива нефтепродуктов и пострадавших нет.

Позже в Минобороны пояснили, что 28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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