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Вторник, 25 апреля 2023, 11:33 мск

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В Подмосковье нашли упавший беспилотник-разведчик

В Подмосковье обнаружили упавший разведывательный беспилотник, оснащенный камерой и микрофоном. Об этом сообщает телеграм-канал Shot, ссылаясь на источник.

Небольшой дрон черного цвета с красными лопастями без опознавательных знаков нашли в СНТ «Уголек» в Богородском городском округе. На месте работают экстренные службы.

Отмечается, что за несколько часов до этого жительница Серпухова заметила черный беспилотник, который пролетал над городом, и сообщила об этом в полицию.

Накануне беспилотник самолетного типа, начиненный взрывчаткой, упал на территории СНТ «Заря», который находится в 4 км от СНТ «Уголек», где сегодня обнаружили неизвестный дрон. По данным местных властей, к дрону-камикадзе были прикреплены 36 брикетов с 18 кг пластита.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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