В Подмосковье за сутки нашли три упавших дрона-разведчика

Три упавших неизвестных квадрокоптера с видеокамерами и микрофонами за сутки нашли в разных районах Подмосковья. Один из них рухнул неподалеку от места крушения украинского беспилотника, начиненного 18 кг взрывчатки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Ранее сегодня сообщалось об упавшем дроне с камерой и микрофоном на территории СНТ «Уголек» в Богородском городском округе. Его обнаружили вечером в понедельник, 24 апреля, примерно в 4 км от места падения украинского БПЛА самолетного лета UJ-22 Airborne со взрывчаткой.

Позже еще в двух районах Московской области нашли дроны с камерами и микрофонами без опознавательных знаков. Все они отправлены на экспертизу. «Устанавливается кому они принадлежали и с какой целью были запущены», – сообщил представитель силовых структур.

Добавим, что в понедельник в нескольких километрах от упавшего беспилотника со взрывчаткой на территории СНТ «Таганский Восточный» был обнаружен небольшой квадрокоптер с камерой. Сейчас проверяется версия, что он мог корректировать полет UJ-22 Airborne в онлайн-режиме.

Москва, Наталья Петрова

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