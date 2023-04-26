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Среда, 26 апреля 2023, 13:50 мск

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Французские наемники расстреляли в упор российских военнопленных

СКР расследует преступления французских наемников в отношении российских военнопленных. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным следователей, французские наемники участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах запрещенной в РФ террористической организации «Азов». Один из боевиков опубликовал фото казни троих российских пленных, которые были расстреляны в упор.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления», – сообщили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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