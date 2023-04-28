Брянский губернатор о повреждениях в Суземском районе из-за атаки дрона ВСУ

В Брянской области украинский беспилотник атаковал Суземский район. Об этом сообщил губернатора региона Александр Богомаз в своем Telegram.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 апреля. Никто не пострадал.
«Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения», – уточнил глава области. На месте работают оперативные службы, добавил он.
Накануне в Брянской области ВСУ обстреляли поселок Климово. Жители не пострадали, но на несколько часов остались без электричества.
21 апреля в результате падения украинского дрона в городе Клинцы повреждения получил жилой дом. Обошлось без пострадавших.
Брянск, Наталья Петрова
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