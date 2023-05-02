Лесные пожары охватили около 4 тысяч га в 12 регионах РФ

Порядка 40 лесных пожаров бушуют в 12 регионах России. Огонь распространился на 3 798 га, следует из данных ФБУ «Авиалесоохраны».

«На полночь мск 2 мая на территории 12 регионов РФ лесопожарные службы и привлеченные лица проводили работы по активному тушению 40 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 3 798 га. На тушении задействованы 2 378 человек, 519 единиц техники, 10 воздушных судов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Режим ЧС введен на всей территории Курганской области, в Сосьвинском городском округе Свердловской области, в Колосовском муниципальном районе Омской области, в Завитинском и Ромненском районах Амурской области.

Только на землях лесного фонда Дальневосточного федерального округа зарегистрированы 22 лесных пожара на площади 2 429 га. Самая серьезная обстановка в Забайкальском крае: огонь распространился на 1 064 га, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные окружного департамента лесного хозяйства.

По данным «Авиалесоохраны», в Забайкальском крае пожары распространились на 1 010 га, Амурской области – 659 га, Хабаровском крае – 473 га, Еврейской автономной области – 232 га.

Специалисты в Свердловской области объяснили, что люди чаще всего поджигают сухую траву, чтобы сэкономить на уборке или избежать штрафа за сухостой на участке.

Москва, Наталья Рязанова

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