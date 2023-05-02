Двое детей отравились хлором в сауне под Тулой

Двое детей оказались в больнице после посещения сауны в селе Супонь Тульской области. Прокуратура региона организовала проверку безопасности оказываемых услуг, сообщили в ведомстве.

Двое 12-летних детей почувствовали недомогание после посещения бассейна в сауне, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Предварительно, причина – отравление парами хлора. Оба ребенка находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивают как средней тяжести.

Инцидент произошел 30 апреля, сообщение об этом вызвало волну возмущения в социальной сети. Некоторые пользователи рассказали, что сами бывали в этом заведении и потом чувствовали себя плохо.

«Организована проверка ненадлежащего оказании услуг в частной сауне. В ходе прокурорской поверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», – пояснили в прокуратуре.

В Челябинске семейный праздник в сауне закончился вызовом скорой помощи. У двух десятков детей и взрослых появились признаки отравления хлором.

Супонь, Наталья Рязанова

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