В брянском селе человек пострадал при обстреле ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом обстреле села Полевые Новоселки с украинской стороны. Один человек пострадал.

«Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший. Повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение», – сообщил глава региона в телеграм-канале.

Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

С 30 апреля Брянская область ежедневно подвергается атакам с украинской стороны. Дважды за это время случались подрывы железнодорожного полотна во время прохождения составов.

Брянск, Наталья Рязанова

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