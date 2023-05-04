В брянском селе человек пострадал при обстреле ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом обстреле села Полевые Новоселки с украинской стороны. Один человек пострадал.
«Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший. Повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение», – сообщил глава региона в телеграм-канале.
Экстренные службы уже работают на месте происшествия.
С 30 апреля Брянская область ежедневно подвергается атакам с украинской стороны. Дважды за это время случались подрывы железнодорожного полотна во время прохождения составов.
Брянск, Наталья Рязанова
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