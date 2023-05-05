В Казахстане 26 000 человек остались без электричества

Порядка 26 тыс. абонентов остались без электричества на юге Казахстана из-за сильного ветра. Школы и детские сады в Кентау перевели на дистанционное обучение.
Утром 4 мая погода на юге Казахстана резко ухудшилась, поднялся сильный ветер. Он до сих пор не стихает в ряде районов. В городах Туркестан и Кентау и трех районах Туркестанской области полностью сорвало кровлю с нескольких зданий, среди которых есть школы.
Из-за непогоды прошли массовые отключения электроэнергии. На 08:00 часов по местному времени 5 мая 2163 абонента оставались без света, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные областного департамента по ЧС.
При ДЧС создан оперативный штаб. Ведутся восстановительные работы, но пока в Кентау школы и детские сады перевели на дистант, работу рынков и ТЦ ограничили.
На юго-западе Канады более миллиона человек остались без электричества из-за ледяного дождя и сильного ветра.
Туркестан, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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