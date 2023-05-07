Нижегородский губернатор рассказал о состоянии Захара Прилепина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что состояние писателя Захара Прилепина, пострадавшего при подрыве его автомобиля, стабильное.

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей – его состояние стабильное, настроение бодрое. Все хорошо, дай Бог здоровья!», – написал глава региона в Telegram.

В свою очередь, пресс-служба писателя сообщила, что Прилепин чувствует себя хорошо.

Автомобиль писателя был взорван в субботу в селе Пионерское Нижегородской области, где он находился в семейной поездке. Водитель и соратник Прилепина Алексей Шубин погиб, сам писатель получил ранения. Прилепина госпитализировали в одну из нижегородских больниц и прооперировали, а затем ввели в медикаментозный сон.

Следственный комитет России классифицировал покушение на писателя как теракт. Задержанный по подозрению в совершении преступления признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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