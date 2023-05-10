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Среда, 10 мая 2023, 11:43 мск

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Власти подтвердили взрыв дрона ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил взрыв беспилотника ВСУ в селе Ольховатка Новооскольского округа.

Глава региона уточнил, что инцидент произошел в ночь на среду, 10 мая. «Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль», – написал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что восстановление поврежденных объектов начнется уже сегодня.

Ранее о взрыве БПЛА в Ольховатке сообщили телеграм-каналы.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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