Baza: около 14 военнослужащих пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области

Два беспилотника, начиненные взрывчаткой, подлетели к военному полигону в Воронежской области и взорвались. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По его сведениям, никто не погиб, однако есть пострадавшие.

Инцидент произошел в ночь на среду, 10 мая. «Пострадали около 14 военнослужащих. По предварительным данным, погибших нет», – говорится в сообщении. Подробности случившегося не приводятся.

Кроме того, Baza информирует, что утром 9 мая недалеко от военного аэродрома в Воронежской области был сбит неопознанный летательный объект. По предварительным данным, аппарат летел на высоте 500 метров и был перехвачен в 6 километрах от аэродрома. Вечером сотрудники спецслужб обнаружили обломки рядом с местным кладбищем. В результате падения обломков никто не пострадал. Сейчас обломки дрона отправлены на экспертизу.

Официальных комментариев властей по поводу инцидентов пока не поступало.

Воронеж, Наталья Петрова

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