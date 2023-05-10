Губернатор: украинские БПЛА пытались атаковать военный объект в Воронежской области

Два украинских беспилотника ранним утром предприняли попытку атаковать военный объект в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Один из них упал после воздействия комплекса РЭБ, второй был сбит.

«Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», – написал Гусев в своем телеграм-канале. Подробности не приводятся.

Глава области добавил, что «продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования». По его словам, принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности.

Ранее сегодня телеграм-канал Baza сообщал, что два начиненных взрывчаткой беспилотника этой ночью взорвались у военного полигона в Воронежской области. Утверждалось, что в результате атаки пострадали около 14 военнослужащих.

Воронеж, Наталья Петрова

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