Мужчина погиб при обстреле белгородского Шебекино

В результате обстрела украинскими войсками города Шебекино в Белгородской области погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, местный житель получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в машине скорой помощи. В результате обстрела разрушений не зафиксировано, добавил он.

Гладков уточнил, что ВСУ начали обстрел Шебекино в тот момент, когда он покидал город. По его данным, было два прилета по окраине города, снаряды разорвались в огородах частных жилых домов. Изначально губернатор сообщил, что есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Его состояние оценивалось как тяжелое. Отмечалось, что скорая помощь доставляет раненого в больницу. Однако довезти до медучреждения мужчину не успели – он умер в машине «неотложки».

В последнее время Шебекино подвергается обстрелам со стороны Украины практически ежедневно. 8 мая при ударе ВСУ пострадали четыре жителя города. В ночь 9 мая снаряд упал в Шебекино между двумя многоквартирными домами. Тогда обошлось без пострадавших. Вечером 9 мая город вновь оказался под обстрелом ВСУ – никто не пострадал.

Белгород, Наталья Петрова

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