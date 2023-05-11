Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области

С украинской стороны ночью нанесли удар по территории Белгородской и Брянской областей с помощью беспилотников. Никто не пострадал, но повреждены несколько зданий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о двух атаках БПЛА поздним вечером 10 мая. Два устройства взорвались в воздухе, третий сбила российская система ПВО.

«Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. Повреждены 2 жилых дома: выбиты окна, посечены заборы, и один автомобиль. Еще один беспилотник сбила наша система ПВО над Белгородским районом. Пострадавших нет», – написал глава региона в телеграм-канале.

Атака на Брянскую область произошла вскоре после 01:00 часа 11 мая. Под удар попало административное здание, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», – говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Накануне днем два украинских беспилотника пытались атаковать военный объект в Воронежской области. Один из них упал после воздействия комплекса РЭБ, второй был сбит.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»