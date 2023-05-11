В Курской области нарушено электроснабжение из-за обстрела подстанции

Украинские войска обстреляли электроподстанцию в поселке Теткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате нарушено электроснабжение в поселке. Обошлось без пострадавших.

«Рано утром со стороны Украины зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение», – написал глава области в своем телеграм-канале. Специалисты приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация, добавил Старовойт.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник ночью атаковал административное здание в городе Стародуб. Никто не пострадал. По данным телеграм-канала Shot, под удар попал военкомат. «Обошлось без сильных разрушений – повредило только шифер на крыше», – говорится в сообщении.

А в Белгородской области, по данным властей, два дрона ВСУ взорвались над частным жилым сектором Белгородского района. Повреждены два жилых дома. Еще один БПЛА сбила система ПВО. Пострадавших нет.

Курск, Наталья Петрова

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