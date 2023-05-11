На Филиппинах ищут пропавшую россиянку

Мать 23-летней россиянки, уехавшей на работу на Филиппины, заявила о пропаже дочери. Посольство России в Маниле взяло ситуацию с поисками на контроль.

По данным телеграм-канала Mash, Юлия Чумак 6 мая прилетела в Манилу по приглашению компании Metrocity Ai для работы frontend-разработчиком. После нескольких сообщений девушка перестала выходить на связь. Знакомые россияне в Маниле проверили адрес компании, но Юлии там не было. Родственники подозревают, что девушку могли похитить бандиты.

9 мая мать Юлии обратилась в российское посольство.

«Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с данным обращением. Направили соответствующие обращения в компетентные ведомства страны пребывания», – пояснили в дипмиссии РИА Новости.

Дипломаты посоветовали матери пропавшей россиянки подать заявление в российскую полицию, чтобы Юлию могли объявить в розыск по линии Интерпола. В посольстве заверили, что держат ситуацию на контроле.

На острове Бали гражданин России пропал без вести во время купания. Большая волна накрыла трех туристов, двое смогли спастись.

Манила, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»