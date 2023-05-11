Украинский дрон атаковал нефтебазу в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского БПЛА на нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» в городе Клинцы. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

«Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть», – написал глава области в своем Telegram.

Как отметил губернатор, в результате сброса боеприпаса были частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. «На месте работают оперативные службы», – добавил он.

Ранее Богомаз сообщил, что украинский дрон ночью атаковал административное здание в городе Стародуб. Обошлось без пострадавших. По информации телеграм-канала Shot, обстрелу подверглось здание военкомата.

Брянск, Наталья Петрова

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