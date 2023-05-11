ФСБ изъяла полтонны кокаина в Смоленской области

Сотрудники ФСБ остановили на границе Смоленской области две фуры, перевозившие почти полтонны кокаина. По обвинению в контрабанде и незаконном обороте наркотиков арестован иностранец.

В первой фуре с турецкими номерами нашли тайник с 116 упаковками с наркотиком. В таком же тайнике во второй машине нашли 373 упаковки.

«Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области», – цитирует сообщение ФСБ «Интерфакс».

Ведомство отметило, что европейские и латиноамериканские банды все активнее пытаются «освоить» российский черный рынок наркотиков и наладить транзит кокаина в Евросоюз через территорию РФ.

На пунктах пропуска через государственную границу уже изъяли привезенные наркокартелями три особо крупные партии наркотиков. Запад пытается и эти факты повернуть против России.

«Западные СМИ пытаются преподнести факты изъятия в РФ наркотиков латиноамериканского происхождения в ущерб российским интересам, делая необоснованный вывод о повышении роли России в их транзите, но не приводя фактов изъятия кокаина, поступившего в Европу из нашей страны», – отметили в ФСБ.

В Подмосковье изъяли почти 700 кг кокаина на складе, который международная преступная группировка использовала для контрабанды наркотиков через Россию.

Москва, Наталья Рязанова

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