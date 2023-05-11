Семь белгородских сел остались без света после обстрела ВСУ

Семь сел в Белгородском районе остались без электроснабжения в результате обстрела с украинской стороны. Выпущенные ВСУ снаряды попали в линию электропередач, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал Белгородский район. Пострадавших нет. В селе Черемошное снарядами повреждена линия электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка, Соловьёвка», – говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

Губернатор Гладков заверил, что аварийные бригады уже восстанавливают электроснабжение, а оперативные службы приступили к устранению последствий обстрела.

В Курской области зафиксировали пять прилетов по электроподстанции в поселке Теткино. Поселок остался без света.

Белгород, Наталья Рязанова

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