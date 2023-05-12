Мошенники используют новый предлог для обмана россиян

Мошенники начали использовать новый предлог для обмана россиян и выманивания денег. Клиентам банков сообщают, что их сбережения якобы пытаются перевести экстремистам.

Злоумышленники все чаще звонят гражданам и сообщают о попытке перевода денег на счет экстремистской организации. Ради защиты сбережений россиянам предлагают перевести средства на безопасный счет. На самом деле деньги уходят на счета мошенников.

УБРиР, Почта Банк, МТС Банк и Газпромбанк знают о подобной схеме обмана. Клиенты МТС Банка в последний месяц сообщали сотрудникам о попытках обмана под названным предлогом, узнали «Известия».

В Банке России отметили, что мошенники специально выводят граждан на сильные эмоции, чтобы проще было их обмануть. В Росфинмониторинге напомнили о перечне причастных к экстремистской деятельности организаций, который регулярно обновляется. Банки должны замораживать переводы в их адрес и средства на счетах таких юрлиц. Любые транзакции отражаются в истории операций. Специалисты призвали россиян проверять информацию в онлайн-банке или звонить в банк, прежде чем совершать переводы, в которых не уверены.

Сбербанк выявил и рассказал о схеме обмана, при которой клиентам банков сообщают, что их деньги украли и отправили на финансирование украинской армии.

Москва, Наталья Рязанова

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