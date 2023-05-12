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Пятница, 12 мая 2023, 15:28 мск

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Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Пороз Грайворонского городского округа. Никто не пострадал, повреждены два частных дома.

«Пострадавших нет. После подомового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна. Также осколками повреждены крыша хозпостройки и стекло автомобиля», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Накануне семь сел в Белгородском районе остались без света в результате обстрела с украинской стороны. Выпущенные ВСУ снаряды попали в линию электропередач.

Пороз, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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