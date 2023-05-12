Взрыв в Мелитополе: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство замминистра Запорожской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом и.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области (ч. 3 ст. 30, п.п. «б, е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) после сегодняшнего взрыва. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 12 мая в мусорной урне около подъезда многоквартирного дома неустановленное лицо заложило самодельное взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда и.о. заместителя министра выходил из подъезда.

«В результате мужчине причинены мино-взрывные травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», – уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, взрыв в Мелитополе произошел около 6:50 на ул. Шмидта.

По уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются качестве свидетелей очевидцы происшествия.

Напомним, накануне в Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Судья не пострадал, ранения получили два охранника. Пострадавшие госпитализированы. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал покушение «очередной попыткой киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории региона».

Мелитополь, Светлана Антонова

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