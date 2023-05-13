При крушении вертолета в Брянской области пострадала местная жительница

Сегодня в Брянской области в результате крушения вертолета МИ-8 пострадала местная жительница, повреждено пять домовладений. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший – женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

Богомаз также уточнил, что повреждено пять домовладений. «Комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы», – добавил он.

Как сообщалось ранее, крушение вертолета Ми-8 произошло сегодня днем. В результате ЧП погибли два члена экипажа. Судя по данным телеграм-каналов, вертолет могли сбить ракетой, о чем свидетельствуют кадры видео.

Стоит отметить, что сегодня в Брянской области потерпел крушение военный самолет Су-34.

Как сообщает Mash, всего четыре воздушных судна могли упасть сегодня в Брянской области. «По нашей информации, это два вертолёта и два штурмовика, которые возвращались с боевого задания и попали под точечный обстрел. Оба Ми-8 упали над Клинцами. Су-34 и Су-35 разбились рядом с украинской границей под Стародубом», – говорится в публикации. План «Перехват» развернут на всей юго-западной части Брянской области. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Брянск, Светлана Антонова

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