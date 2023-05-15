В Курской области сотни человек остались без света из-за обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле по территории региона со стороны Украины. Утро в понедельник, 15 мая, под огнем оказались населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе, уточнил он в своем Telegram.
Никто не пострадал. Однако, по словам главы области, взрывами повреждена линия электропередачи, в результате около 600 человек остались без света.
«К ремонтным работам незамедлительно приступили аварийные бригады», – добавил он.
Напомним, 11 мая ВСУ обстреляли электроподстанцию в поселке Теткино в Курской области. В результате было нарушено электроснабжение в поселке. Обошлось без пострадавших.
Курск, Наталья Петрова
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