Сбербанк предупредил о фишинговой атаке от имени военкоматов

Злоумышленники рассылают отдельным гражданам и сотрудникам компаний фишинговые письма от имени военкоматов. Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую атаку на работников и предупредила о ней россиян.

Мошенники разослали электронные письма с приглашением срочно прийти в военкомат для «уточнения персональных данных». К письмам прилагалось мнимое «мобилизационное предписание», содержавшее вирус, сообщила пресс-служба банка.

«Разумеется, военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, поэтому прошу всех наших клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения», – призвал зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов.

В Сбербанке допустили, что фишинговой атаке будут подвергнуты другие организации или частные лица и попросили граждан быть бдительными.

Ранее подобные письма массово получили жители Свердловской области. Вредоносный файл в приложении при открытии выводит из строя компьютер или гаджет.

Москва, Наталья Рязанова

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