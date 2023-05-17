В ЦБ РФ предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники стали чаще использовать известные бренды инвесторов, а не маскироваться под них. Новая схема должна притупить бдительность граждан, чтобы их было легче обмануть, пояснил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

По его словам, часть мошенников отказалась от подделки сайтов крупных финансовых организаций и теперь обращается к гражданам якобы от имени настоящих компаний.

«Часть мошенников-финансовых пирамид стали маскироваться под крупные финансовые организации. Раньше они делали сайт, похожий на известный финансовый бренд, а сейчас они рассказывают, что являются агентами либо представителями финансовой организации, чаще банков», – приводит слова эксперта РИА Новости.

Все больше инвесторов жалуются на использование их имен в мошеннических целях. Злоумышленники предлагают перевести деньги на карту физического лица якобы для «пополнения торгового счета». А результаты мнимого «инвестирования» граждане могут узнать только в электронном письме, в мессенджере или в разговоре по телефону.

«Мошенники используют новую схему, чтобы не вызвать подозрения, что что-то не так. При этом к самому процессу инвестирования они клиентов не допускают. Их задача – попытаться сразу вытащить деньги, пока человек не начал разбираться, действительно ли они являются агентами финорганизации», – пояснил Лях в кулуарах конференции «Российский фондовый рынок 2023».

Жители Татарстана организовали финансовую пирамиду, в которую оказались втянуты жители 10 регионов России. Подозреваемые похитили более 200 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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