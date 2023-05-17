Белгородец подорвался на украинской мине «Лепесток»

Житель белгородского села пострадал от мины «Лепесток», заброшенной в регион с украинской стороны. Им занимаются врачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе есть пострадавший. В селе Черемошное местный житель косил траву в овраге, наступил на «лепесток», в результате чего мужчине оторвало правую стопу», – написал губернатор в телеграм-канале.

Машина скорой помощи отвезла пострадавшего в городскую больницу №2, где сразу доставили в противошоковую операционную. Мужчиной занимаются врачи, ему оказывают всю нужную помощь.

Губернатор Гладков призвал местных жителей не ходить в приграничные лесополосы, поскольку в регионе сохраняется минная опасность.

В августе 2022 года Россия передала генсеку ООН Антониу Гутерришу и в Совбез данные об использовании украинскими военными запрещенных противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток».

Белгород, Наталья Рязанова

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