Дрон ВСУ сбросил бомбу на спортивный комплекс в Курской области: двое раненых

Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате атаки украинских войск на поселок Глушково Курскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково», – написал губернатор в своем телеграм-канале. Он отметил, что, по предварительной информации, два жителя получили ранения. Подробности происшествия уточняются.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что ВСУ накануне вечером атаковали беспилотниками-камикадзе и обстреляли Глушковский район Курской области. По его данным, под удар попал хутор Заря, расположенный в 100 метрах от границы. Три боевых дрона около 20:00 упали и сдетонировали на территории хутора. Обошлось без пострадавших. Позже этот участок украинские военные обстреляли из стрелкового оружия. Никто не пострадал.

Накануне губернатор Курской области сообщил, что ВСУ обстреляли Кореневский район: ранен один человек, без света остались два поселка.

Курск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»