Mash: ВСУ сбросили снаряд на пропускной пункт в Курской области: ранены два пограничника

Украинский дрон сбросил снаряд на автомобильный пропускной пункт «Суджа» в Курской области. Осколочные ранения получили два пограничника, сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел в среду, 17 мая, около 19:30. Беспилотник атаковал погранпункт в 200 метрах от границы.

Пострадавших пограничников «госпитализировали с незначительными травмами», говорится в сообщении.

В ночь на 17 мая атаке украинского БПЛА подвергся автомобильный пропускной пункт «Шебекино» в Белгородской области. На здание пункта пропуска были сброшены две минометные мины, сообщал телеграм-канал Shot. После атаки дрона начался пожар, который быстро потушили. Обошлось без пострадавших.

Курск, Наталья Петрова

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