Курский поселок второй раз за день обстрелян ВСУ

Поселок Глушково в Курской области второй раз за день подвергся обстрелу с украинской стороны. При втором обстреле никто не пострадал, но сильно поврежден офис нотариуса.

«После утреннего обстрела ФОКа в Глушково, ВСУ повторно обстреляли поселок. В результате сильные разрушения получил офис местного нотариуса. Пострадавших в ходе повторного обстрела нет», – сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Напомним, утром ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс. В здании были выбиты окна и поврежден фасад. Два жителя получили осколочные ранения средней тяжести.

Курск, Наталья Рязанова

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