Три курских села стались без света после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Кореневского района с украинской стороны. В результате повреждения ЛЭП три села остались без электричества.
«Насчитали восемь прилетов. Повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Без света остаются села Троицкое, Гордеевка и Внезапное», – написал глава региона в телеграм-канале.
Российские военные вычислили точки под контролем ВСУ, откуда ведется обстрел. ВС РФ открыли ответный огонь, чтобы прекратить обстрел с украинской стороны, добавил губернатор.
Ремонтники начнут восстановительные работы, как только это станет безопасным. По словам Старовойта, аварийные бригады уже готовы к выезду на место происшествия.
Накануне поселок Глушково в Курской области дважды за день подвергся обстрелу с украинской стороны. Пострадали два человека, повреждены несколько зданий.
Курск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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