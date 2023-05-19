Три курских села стались без света после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Кореневского района с украинской стороны. В результате повреждения ЛЭП три села остались без электричества.

«Насчитали восемь прилетов. Повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Без света остаются села Троицкое, Гордеевка и Внезапное», – написал глава региона в телеграм-канале.

Российские военные вычислили точки под контролем ВСУ, откуда ведется обстрел. ВС РФ открыли ответный огонь, чтобы прекратить обстрел с украинской стороны, добавил губернатор.

Ремонтники начнут восстановительные работы, как только это станет безопасным. По словам Старовойта, аварийные бригады уже готовы к выезду на место происшествия.

Накануне поселок Глушково в Курской области дважды за день подвергся обстрелу с украинской стороны. Пострадали два человека, повреждены несколько зданий.

Курск, Наталья Рязанова

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