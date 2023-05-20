Жители Серпухова нашли на балконе боевую гранату

Жители подмосковного Серпухова нашла на балконе своей новой квартиры гранату. Специалисты сообщили, что предмет имеет первую степень опасности, пишут «Известия».

Квартиру купили на вторичном рынке. Новые жильцы решили разобрать вещи на балконе, оставленные прежними владельцами, и среди хлама нашли гранату. Граждане вызвали экстренные службы, которые сразу оцепили местность и эвакуировали всех из подъезда.

«На балконе специалисты обнаружили гранату, ее направили на экспертизу», – рассказал источник.

Взрывотехники присвоили гранате первую степень опасности. Полиция установила личность прежнего владельца и теперь ищет его, чтобы узнать происхождение боеприпаса.

В Липецке неизвестный отправил гражданам посылки с боевыми гранатами и письма с угрозами.

Серпухов, Наталья Рязанова

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